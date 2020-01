Spende für Pater Raja

Der Verein Vanakkam Cuddalore eV. unterstützt Hilfsprojekte von Pater Raja in Indien. Seit 2010 kommt Pater Raja aus Indien nach Bad Kissingen und Bad Bocklet, um Priester aus den Orten in der Urlaubszeit zu vertreten. Neue Mitglieder im Verein sind willkommen. Spenden sind möglich an folgendes Bankkonto des Vereins: Vanakkam Cuddalore eV., IBAN DE66 7935 1010 0031 3573 46

Sparkasse Bad Kissingen, Verwendungszweck: Kinder und Frauen-Projekt-Raja. red