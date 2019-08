Spende für kranke Kinder

Am Rande des 20. Schüler-Triathlons Höchstadt überreichten die Veranstalter um Günther Dresel der Kinder- und Jugendklinik Erlangen eine Spende über 1000 Euro. Dr. Chara Gravou-Apostolatos, die Vertreterin des Klinikleiters, bedankte sich für die Gabe. Im Anschluss fand die Übergabe der fünf verlosten Mountainbikes statt. Je ein Rad ging an Laura M. von der Grundschule Hemhofen, an Simon L. von der Anton-Wölker-Grundschule, an Johannes U. von der Ritter-von-Spix-Mittelschule, an Maxi R. von der Realschule Höchstadt und an Inka B. vom Gymnasium Höchstadt. red