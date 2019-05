Eine besondere Überraschung überbrachte Ingrid Scherpf, die Vorsitzende des AWO-Ortsverbands Hammelburg, dem Kindergarten St. Peter und Paul in Westheim. Sie übergab 250 Euro an die Leiterin Eva Plehn. Das Geld wird für das soziale Engagement der Organisation und die neuen Einrichtungen wie das Außen-Atelier im Kindergarten in Westheim verwendet. red