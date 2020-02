Spende für Kinderfeuerwehr

Der CSU-Ortsverband Oberreichenbach spendet 300 Euro an die Kinderfeuerwehr des Ortes. Die Kinderfeuerwehr gibt es seit 2019, sie bietet Kindern ab acht Jahren die Möglichkeit, in die Feuerwehr hineinzuschnuppern. Mit zwölf Jahren können sie dann in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden. Die Kinder, Betreuerin Stephanie Roderus und Kommandant Thomas Heisler nahmen den Scheck entgegen. Überreicht wurde er von Gerd Bedner, Andreas Holba und Christian Reiß. Die CSU Oberreichenbach spendet jährlich die Erlöse aus ihren Veranstaltungen an die Jugend. Dabei wechseln sich die Kita, die Jugend des SC Oberreichenbachs und die Feuerwehrjugend ab. Zusätzlich erhält der Ortsburschen- und Madleverein jährlich finanzielle Unterstützung bei der Ausrichtung der Oberreichenbacher Kerwa. Foto: privat