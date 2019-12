Spende für Feuerwehrjugend

Um die Nachwuchsförderung der freiwilligen Feuerwehr zu unterstützen, hat die Volksbank Forchheim dem Vorsitzenden der Wehr, Josua Flierl, eine Spende von 1500 Euro überreicht. Das Geld soll für die jüngsten Nachwuchsfeuerwehrkräfte, die "Flammbinis", und für die Jugendfeuerwehr verwendet werden. "Gemeinsame Erlebnisse stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe", sagte Vorsitzender Josua Flierl aus seiner Erfahrung in jahrelanger Jugendarbeit bei der Feuerwehr. "Wir möchten die Spende daher für ein Freizeitwochenende mit den Kindern und Jugendlichen in den Alpen nutzen", sagte Flierl. red