Lichtenfels vor 16 Stunden

lichtenfels.inFranken.de Die Koinor-Horst-Müller-Stiftung überreicht 5000 Euro.

Spende für die Tafeln

Am Mittwoch überreichte die stellvertretende Vorsitzende der Koinor-Horst-Müller-Stiftung, Ina Kober-Naumann, an die Lichtenfelser Tafel plus eine großzügige Sachspende in Höhe von 5000 Euro. Kober-Na...