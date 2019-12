Spende für die Schule

Der SPD-Ortsverein Dörfles-Esbach übergab am Nikolaustag eine Spende an die Emil-Fischer-Schule in Dörfles-Esbach. Bei der Spendenübergabe waren Dietmar Baumgärtner, Ingeburg Grill, Katja Wöhner, Heide-Marie Wimmer und Detlef Wilhelm vom SPD-Ortsverein anwesend. "Wir sind wirklich erfreut und dankbar für diese Unterstützung der 5. Klassen unserer Schule", sagte Konrektorin Kristin Jahn, als sie die 500-Euro-Spende entgegennahm. "Wir freuen uns, dass durch so eine Spende auch den Kindern einkommensschwacher Familien der Besuch des Schullandheimes ermöglicht wird", sagte Jahn. "Hier ist jeder Cent gut angelegt", meinten die Vertreter des SPD-Ortsvereins. Das Geld kam im Rahmen der SPD-Mitarbeit bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine zusammen. red