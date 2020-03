Spende für die Kita

Am FamilienTreff der CSU Mühlhausen überreichte Bürgermeister Klaus Faatz mit seinem CSU-Team der Kita-Leitung Tina Härtlein die Spenden der Christbaumsammelaktion. Die CSU bedankt sich bei allen, die ihre Christbäume mit einer Spende versehen hatten.

Der Erlös in Höhe von 420 Euro steht der Kita für zusätzliche pädagogische Anschaffungen zur Verfügung. Die Spenden vom Familien-Treff für Jung bis Alt, mit Kaffee und Kuchen, Hüpfburg, Kinderschminken, usw... in Höhe von 150 Euro wurde an die Kultur-Gemeinschaft Markt Mühlhausen übergeben und sollen die hervorragende Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen und fortführen. red