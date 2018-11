Spende für die evangelische Jugend

Seit 2007 engagiert sich die ejott (Evangelische Jugend im Dekanat Coburg) für die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit. Die Spende von Sambaco in Höhe von über 1600 Euro ermöglicht es diesen Jugendlichen, an sportlichen Angeboten und Freizeitmaßnahmen außerhalb ihres gewohnten Umfeldes teilzunehmen und dadurch Gemeinschaft und Integration in der Gruppe der Gleichaltrigen in ihrer Gemeinde zu erfahren. Ebenfalls hilft das Geld, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die eine wichtige Rolle in der Arbeit der ejott spielen, zu schulen und zu fördern. red