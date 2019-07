Spende für den Pausenhof

Die Belegschaft und der Betriebsrat der Firma "Power-Cast Zitzmann" in Stockheim spendeten 250 Euro an die "GlückAuf"-Grundschule Stockheim. Wie der Betriebsratsvorsitzende Mike Bischoff und stv. Betriebsratsvorsitzende Carola Krüger bei der Spendenübergabe an Rektorin Astrid Kestel informierten, kam die Idee, die Grundschule mit einer Spende zu fördern, während eines Sommerfestes. Belegschaft und Betriebsrat seien sich einig gewesen, einen Beitrag zur Neugestaltung des Pausenhofes leisten zu wollen. eh