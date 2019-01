Spende für das Tierheim

Über eine Spende in Höhe von 130 Euro freute sich Eileen Kirschgens vom Team des Tierheims Wanningsmühle. Das Geld spendeten Schüler der Münnerstädter Mittelschule. Mit ihrer Aktion "Lese-Sternstunden" hatte die Klasse 10 M mit ihrer Klassenlehrerin Sonja Hanna der Freiherr-von Lutz-Mittelschule in Münnerstadt den gespendeten Betrag im wahrsten Sinne des Wortes "erlesen". An den "Lesesternstunden" waren alle Schüler/innen der 10 M beteiligt, die in Teams Bücher vorstellten und ihren Mitschülern dasraus vorlasen. "Es war uns wichtig, ein Projekt in der Nähe unseres Schulortes zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass im Tierheim unser Beitrag zum Wohl seiner Bewohner sinnvoll eingesetzt wird", fühlten sich Klassenlehrerin Hanna und ihre Schüler beim Besuch des Tierheims bestätigt. mmm