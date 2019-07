Spende freut die kleinen Schauspieler

Mit einer großzügigen Spende von 1600 Euro bedachte kürzlich die Schauberger Firma CeramTec die Grundschule Tettau. Die Freude darüber war groß, denn die Theatergruppe wünschte sich für ihre Aufführungen schon lange zusätzlich zu den Mikrofonen einige Headsets.

Beim Sommerfest der Grundschule war es nun so weit. Frau Marietta Rösler, die an der Schule auch als Lesepatin und Förderin vieler Leseaktionen tätig ist, überreichte den Theaterkindern drei neue Headsets. Diese konnten bei der anschließenden Aufführung auch gleich genutzt werden. Rektorin Birgid Weiß zeigte sich dankbar für die großzügige finanzielle Unterstützung und betonte, dass die Spende der Firma CeramTec den Theaterkindern nun ganz neue Möglichkeiten biete, auf der Bühne zu agieren. Ein herzliches Dankeschön der Schulleiterin ging auch an Martin Haußner, der die Headsets besorgt und eingestellt hatte und der Schule zusätzlich einen Verstärker zukommen ließ. red