Spende ermöglicht Kauf von Heu für Pferde

Bei der Theatergruppe Itzgrund gehört es schon seit vielen Jahren zu einer festen Tradition, dass ein Teil des Reinerlöses aus den Theatervorstellungen einem sozialem Zweck im Itzgrund zukommt. In diesem Jahr wurde in der Wanderhalle fünfmal das Stück "Wenn alte Scheunen brennen" aufgeführt. 300 Euro aus dem Reinerlös übergab nun ein Teil der Schauspieler, Peter Kraus, Martina Kraus und Melanie Lindenlaub, an Nina Hopf, die den Gnadenhof für Pferde in Schottenstein betreibt. Hopf freute sich riesig über die Spende. Denn wegen des heißen und trockenen Sommers im vergangenen Jahr seien die Heupreise enorm gestiegen, sagte Hopf, da kämen die 300 Euro gerade recht, um Heu und Futter für die zehn Pferde, die bei ihr auf dem Hof untergebracht sind, zu kaufen. Gerne möchte Nina Hopf auch den Zaun rings um den Gnadenhof reparieren und ist auch hierbei auf Spenden angewiesen. mst