Spende ermöglicht Baumpflanzung

Mit großer Freude konnte das Grünflächenamt einen Scheck in Höhe von 1000 Euro von der Firma Heizöl-Baumann für Baumpflanzungen entgegennehmen. Die Übergabe erfolgte anlässlich der gemeinsamen Pflanzung einer Blutbuche im Hofgarten. "Gepflanzt wurde eine Fagus sylvatica purpurea latifolia in der Qualität Solitärbaum aus extra weitem Stand, angezogen in einem Großcontainer mit Stammumfang von 30 bis 35 Zentimetern, der Kronenbreite zwei bis drei Meter und einer Höhe von fünf bis sechs Metern", erklärte Bernhard Ledermann, Leiter des städtischen Grünflächenamtes und bedankte sich ausdrücklich für die Spende des Unternehmens.

Heizöl-Baumann engagiert sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz und bietet klimaneutrales Heizöl im Sortiment an. Zwar werden Heizöle zum gegenwärtigen Zeitpunkt nahezu ausschließlich aus Rohöl und damit fossilen Energieträgern gewonnen und setzen damit fossil gebundenen Kohlenstoff als Kohlenstoffdioxid frei. Jedoch lassen sich Heizöle hinsichtlich einer optimalen Energieausnutzung und Verringerung des Schadstoffausstoßes qualifizieren und damit der spezifische CO2 -Ausstoß vermindern.

"Der Firma Heizöl-Baumann ist es wichtig, in der Heimat Positives für den Klimaschutz zu tun und damit gleichzeitig Gemeinwohlaufgaben zu unterstützen", erläuterte Geschäftsführerin Kerstin Baumann-Franz.

Dies sei auch der Beweggrund gewesen, das Grünflächenamt bei der Behebung der Baumverluste in Folge der Gewitterbö vom 26. August finanziell unter die Arme zu greifen. Im Bereich der umgestürzten 130 Jahre alten Blutbuche wurde nun die neue gepflanzt.

Parkbäume, die nicht dem holzwirtschaftlichen Verwertungsdruck unterliegen, könnten laut Ledermann Kohlenstoffdioxid im Zuge ihres Wachstums für die Dauer ihres gesamten Lebens für viele Jahrzehnte der Atmosphäre entziehen und dadurch eine wirksame CO2 -Senke darstellen. red