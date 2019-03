Spende des Flohmarktteams

Das Flohmarktteam der Herz-Jesu-Gemeinde konnte wieder 1000 Euro an Pfarrer Gerd Greier übergeben. Hausmeister Franz Friedel freute sich riesig und erklärte, dass er dieses Geld wie immer in die Renovierung oder ein Projekt für das Gemeindezentrum einplanen wird. Pfarrer Greier wünschte dem Flohmarktteam weiter viel Freude und Erfolg. Der erste Flohmarkt "Kram und Krempel" in diesem Jahr ist am Samstag, 7. April, von 9 bis 13 Uhr rund um die Kirche. Das Team freut sich wieder auf viele Besucher. red