Drei Privatpersonen aus dem Raum Hofheim, Rüdiger Wacker, Klaus Ullrich und Sabine Appoldt-Barth, haben aus Anlass ihrer Geburtstage auf Geschenke verzichtet und stattdessen um eine Spende gebeten. Ihre Aktion hatte Erfolg: Über 1200 Euro kamen zusammen. Jeweils über 600 Euro gingen nun an den Kindergarten Sankt Joseph in Hofheim und den Kindergarten in Lendershausen. Die Einrichtungen wollen mit den Spenden einige Anschaffungen finanzieren. sn