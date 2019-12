Spende an Lebenshilfe

"Einfach kochen" können ab sofort die 32 Klienten des Bereiches "Assistenz beim Wohnen" (ABW) der Lebenshilfe Haßberge. Und warum? Gleichnamige Kochbücher in einfacher Sprache und mit einfacher Anleitung machen es möglich. Die Geschäftsführerin Anne Feulner von der Firma Maintal-Konfitüren GmbH in Haßfurt, die seit vielen Jahren auf größere Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden verzichtet und stattdessen an soziale Einrichtungen spendet, überreichte an Bereichsleiterin Linda Albrecht sowie an Lebenshilfe-Geschäftsführer Olaf Haase und Vorsitzenden Jörg Kümmel einen dicken 1500-Euro-Spendencheck. Die beiden Haßfurterinnen Marita Reinhard und Edeltraud Heymann nahmen nicht nur das erste Exemplar, sondern auch einen Schneebesen entgegen: Kochutensilien werden ebenfalls angeschafft. Die Kinder des Bereichs "Frühförderung" können sich derweil über einen Wasser-Sand-Spieltisch sowie ein Wandelement freuen. Da-rüberhinaus gab es zusätzlich für alle Betreuten der verschiedenen Lebenshilfe-Bereiche wieder ein Glas Marmelade. rn