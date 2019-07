Spende an das Mehrgenerationenhaus

Der Verein "Europafels" aus Ochsenfurt mit den Schwerpunkten internationale Vernetzung, Lehrerbildung und inklusive Bildung spendete 144 Euro an das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt. Brigitte Baur, Präsidentin von "Europafels" und selbst Nutzerin der Familienangebote des Mehrgenerationenhauses, übergab die Spende im Wert von 144 Euro an die stellvertretende Leiterin Lisa Geyer. Das Mehrgenerationenhaus freute sich über die Spende, wie es weiter mitteilte. Die Unterstützung findet für den Kinderbereich Verwendung. So wurde der beliebte Kaufmannsladen mit neuem Zubehör bestückt. red