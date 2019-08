Spendabel beim Hoffest

Eine Spende von der Polizei zu erhalten ist ungewöhnlich. Das Kinder- und Familienzentrum Wüstenahorn (Kijuz) freut sich seit Jahren über die finanzielle Unterstützung. Das 10. Hoffest der Coburger Polizeidienststellen erfreute sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Der Erlös des Festes in Höhe von 550 Euro wurde dem Kijuz gespendet. Dass der Betrag so hoch ausgefallen ist, ist nicht zuletzt der HUK-Coburg zu verdanken. Die Versicherung hat sich an den Kosten für die Getränke beteiligt und damit den Erlös auf die stolze Summe erhöht.

Das Hoffest der Coburger Polizeidienststellen werde für Kollegen, Pensionäre, befreundete Dienststellen, Blaulichtorganisationen, Sicherheitsbehörden und die Justiz veranstaltet, berichtete der Leiter der Polizeiinspektion Coburg, Polizeidirektor Joachim Mittelstädt, bei der Spendenübergabe. Die Coburger Polizei sei seit Jahren ein verlässlicher Partner, wenn es um die Unterstützung des Kinder- und Familienzentrums im Stadtteil Wüstenahorn gehe, sagte dessen bisheriger Leiter Gerhard "Haddl" Heinzl. Bereits zum wiederholten Male unterstütze die vestestädtische Polizei mit ihrer Spende die wichtige pädagogische Arbeit des Zentrums in Wüstenahorn. Mit diesem Geld könnten unter anderem Aktionen und Ausflüge finanziert werden, was sonst nicht möglich wäre.

Die Organisation des Hoffestes lag auch in diesem Jahr in den Händen der Personalräte Wolfgang Desombre und Tino Wetzig, die mit einem bewährten Team einen kurzweiligen Nachmittag gestaltet hatten. des