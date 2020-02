Spektakulärer Unfall mit Leichtverletzten

Von Bad Neustadt in Richtung Münnerstadt war am Dienstag, um 14.40 Uhr, eine 53-jährige Frau mit ihrem Nissan auf der Staatsstraße 2445 unterwegs. An der Ampel vor der sogenannten Opti-Kreuzung wartete ein Autofahrer bei

Rot darauf, nach links in die Ludwig-Elsbett-Straße abbiegen zu können. Wie die Polizei weiter schreibt, zog die Nissanfahrerin an dem Wartenden rechts vorbei und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug eines Mitsubishi-Fahrers zusammen, der aus der Ludwig-Elsbett-Straße bei Grün losgefahren war, um in die gegenüberliegende Industriestraße zu fahren. Durch den Aufprall wurde der Nissan über die Verkehrsinsel gegen einen in der Industriestraße wartenden Fiat geschleudert. Bei diesem Unfall wurden die Insassen des Nissan und des Mitsubishi leicht verletzt. Insgesamt waren an den Autos und der Verkehrsinsel Beschädigungen von 19 000 Euro entstanden. pol