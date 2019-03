Spektakuläre Einsätze

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Ebersdorf wurde deutlich, dass die Aktiven stark gefordert waren, aber auch gut aufgestellt und ausgebildet sind. Kommandant Bernd Lemser gab einen Auszug der spektakulärsten Einsätze. Diese erstreckten sich von Bränden über Verkehrsunfälle und eine Tierrettung bis zu einem Einsatz, bei dem eine Person vom Zug erfasst worden war.

72 aktive Mitglieder hat die Wehr, sechs Nachwuchskräfte leisten in der Jugendfeuerwehr Dienst. Des Weiteren stehen 26 Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Hier wird unter anderem mit der Feuerwehr Grub am Forst als Tunnelbasiseinheit sehr gut zusammengearbeitet. Bei 81 Einsätzen (Vorjahr: 64) wurden 1294 Stunden erbracht. Zusätzliche Stunden erbrachte die Absturzsicherung. Unter anderem war diese bei Personenrettungen in einem Hochregallager und einem Aufzugschacht im Einsatz. Hier wird mit der Feuerwehr Sonnefeld sehr gut zusammengearbeitet.

Wie Lemser berichtete, sei bei neun Aktionstagen für Kinder geprüft worden, ob sich die Gründung einer Kinderfeuerwehr lohne. "Mit dem Ergebnis waren wir mehr als zufrieden", betonte Lemser. Nach der Satzungsänderung, die von der Versammlung genehmigt wurde, steht der Gründung einer Wehr der Jüngsten nichts mehr entgegen. Jugendwart Kai Schwegler gab bekannt, dass der Nachwuchs ebenfalls recht fleißig gewesen sei und beachtliche 400 Dienststunden absolviert habe.

"2020 jährt sich die erste urkundliche Erwähnung des organisierten Feuerschutzes in Ebersdorf zum 300. Mal", erinnerte Vorsitzender Ralf Wagner. Die entsprechende Urkunde aus dem Jahr 1720 befinde sich im Staatsarchiv. Für das Jubiläum seien die Planungen angelaufen. Im März nächsten Jahres werde deshalb die Frühjahrskommandantentagung des Landkreises in Ebersdorf abgehalten und mit einem offiziellen Teil verbunden werden.

Landrat Sebastian Straubel verlieh Bürgermeister Bernd Reisenweber, einem aktiven Feuerwehrmann, das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Aus der Laudatio wurde deutlich, dass die vier Jahrzehnte mit vielen Herausforderungen im Feuerwehrwesen verbunden waren.

Viel bewirkt

Durch das Engagement von Reisenweber gab es einige Errungenschaften. So etwa 1986 die Gründung der Jugendfeuerwehr und ein Jahr später die Durchführung des ersten Jugendleistungsmarschs im Landkreis Coburg. Nach der Gründung des Kreisfeuerwehrverbandes vertritt dort Bernd Reisenweber die Interessen der Bürgermeister des Landkreises. 1986 übernahm er für zwölf Jahre das Amt des stellvertretenden Kommandanten und ließ sich entsprechend fortbilden.

Seit 2002 ist Bernd Reisenweber als Bürgermeister auch Dienstherr der Wehr. Anhand einiger amüsanter Anekdoten, die der Bürgermeister zum Besten gab, wurde deutlich, dass er nach wie vor für die Feuerwehr brennt. Auch wenn er selbst heftige Einsätze erlebt oder "Opfer gebracht" habe, als er etwa bei einem Einsatz durch eine Zimmerdecke krachte, versicherte Reisenweber: "Die vielen Highlights, die ich erlebt habe, möchte ich nicht missen."

Als er damals mit 16 endlich eintreten durfte, konnte es Bernd Reisenweber seinen Worten zufolge kaum erwarten, wie auch sein Vater und Großvater Dienst in der Wehr zu leisten. Gerührt von der Laudatio und der Auszeichnung überreichte er eine Spende für die Jugendfeuerwehr.

Sein Sohn Max Reisenweber wurde für sein großes Engagement in der Jugendfeuerwehr mit der bronzenen Ehrennadel des Kreisjugendfeuerwehrverbandes ausgezeichnet. Unter anderem nahm Max Reisenweber an vier Jugendleistungsmärschen teil und absolvierte die modulare Truppmannausbildung. Die Nadel ging auch an Sercan Nowak, der 2016 zu den Aktiven gewechselt war und seit 2018 Atemschutzgeräteträger ist. Für langjährige Treue zum Feuerwehrverein wurden Reinhardt Böhm und Rolf Stegner (50 Jahre) sowie Erich Nußbaum (80 Jahre) geehrt. A. Kemnitzer