Speicherkarten gestohlen

Bei der Polizei wurde ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße angezeigt. Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag während der Öffnungszeiten, ca. zwei Stunden vor Ladenschluss oder am Mittwochmorgen bis 11 Uhr, mehrere Speicherkarten der Marke Hama im Wert von knapp 540 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol