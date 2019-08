Speed schnell unter Beifahrersitz versteckt

Bei der Kontrolle eines Ford hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Freitagnachmittag ein Tütchen mit einer geringen Menge Speed gefunden. Das Fahrzeug fuhr auf der A 9 in Richtung Süden und wurde bei Pegnitz einer Kontrolle unterzogen. Das Tütchen konnte einem 31-jährigen Mitfahrer zugeordnet werden. Dieser versteckte es offensichtlich in Anbetracht der bevorstehenden Kontrolle unter dem Beifahrersitz. Das Amphetamin wurde noch vor Ort sichergestellt. Der Mann aus Baden-Württemberg wurde wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol