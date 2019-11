Die Lese-Initiative "Bad Bocklet und Burkardroth greifen zum Buch" (ein Zusammenschluss der lokalen Schulen, Büchereien, der Kindergärten und des Buchhandels) veranstalten am Samstag, 23. November, und am Donnerstag, 28. November, jeweils um 19.30 Uhr ein unterhaltsames "Speed-Dating mit Büchern". Dabei stellen verschiedene Buchliebhaber Kinder- und Jugendbücher kurz vor und geben dabei Anregungen für sinnvolle Geschenke für Kinder und Jugendliche. Die Veranstaltungen finden jeweils im Bücher Pavillon in Bad Bocklet statt. Zur besseren Planbarkeit werden Anmeldungen unter Tel.: 09708/ 705 024 oder Mail an service@

buecher-pavillon.de erbeten. sek