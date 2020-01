SPD/UB nominiert ihre Kandidaten

Die Aufstellungsversammlung von SPD/UB für die Wahl des Marktgemeinderates Bad Bocklet am 15. März 2020 findet am Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr im Sportheim des Turn- und Sportvereins Aschach (Zehnthalle) statt. Die Versammlung ist öffentlich. Initiativbewerbungen sind möglich und können auch noch bei der Versammlung am Freitag erfolgen, heißt es in der Pressemeldung. sek