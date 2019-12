SPD wollte gemeinsamen Kandidaten

Einstimmig verabschiedeten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Grub am Forst bei der Nominierungsversammlung ihre Gemeinderatskandidaten zur Kommunalwahl. Vorsitzender Günter Peinelt nutzte die Veranstaltung, um auf die Aktivitäten zurückzublicken. Unter anderem wurde erstmalig ein Biergartentreff abgehalten, der sehr gut angekommen sei und deshalb wiederholt werden solle. Das Wahlkampfteam, das aus dem Vorsitzenden sowie Andreas Hilbig, Kurt Bernreuther, Astrid Weschenfelder und Philipp Bernreuther besteht, hat einige Aktionstage bis zum Wahltag geplant.

"Leider konnte das Ziel eines gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten mit der CSU und den Freien Wählern nicht auf eine Ziellinie gebracht werden", führte der Vorsitzende weiter aus. CSU und FW stellen eigene Kandidaten. Mit Sybille Stedler und Andreas Hilbig treten auch zwei Sozialdemokraten für die Kreistagswahlen an. Als Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion rief Peinelt die markantesten Beschlüsse und Maßnahmen ins Gedächtnis. Im vollen Gang befänden sich die Planungen der Dorferneuerung Rohrbach, sagte Hilbig. Er arbeitet als Fraktionsmitglied in einem der Planungsausschüsse mit.

"Eine tolle Truppe"

Erfreulich sei die hundertprozentige Präsenz der SPD-Gemeinderatsfraktion beim Seniorennachmittag der Gemeinde gewesen, sagte Hilbig weiter und dankte seinen Fraktionsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat. Peinelt zeigt sich zuversichtlich, was die Kommunalwahlen 2020 betrifft, und erinnerte an den Slogan aus dem Jahr 2014: "Wir packen es an!".

SPD-Kreisvorsitzender Carsten Höllein ging auf die Landes- und Kreispolitik näher ein und bezeichnete die Kandidaten der Grüber SPD als eine "tolle Truppe". ake