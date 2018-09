SPD will sich erneut für Ortsumfahrung einsetzen

Über den aktuellen Planungsstand und die verschiedenen Möglichkeiten für die Ortsumfahrung Küps an der B 173 informierten sich die SPD-Landtagsabgeordneten Susann Biedefeld und Klaus Adelt, der SPD-Zweitstimmenkandidat für den Landtag und SPD-Kreisvorsitzende Lichtenfels, Sebastian Müller, und der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Richard Rauh. Vonseiten der Küpser Kommunalpolitiker nahmen teil: der SPD-Landtagskandidat und SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl sowie Fraktionssprecher Dieter Lau.

Nicht im Plan

Die von CSU-Mandatsträgern getroffenen Äußerungen "Noch heuer soll es einen Spatenstich geben" zogen die Abgeordneten laut einer Pressemitteilung in Zweifel, da der fünfte Bauabschnitt für die B173, die Ortsdurchfahrt/Ortsumfahrung Küps/ Oberlangenstadt nach wie vor nicht im Bundesverkehrswegeplan zu finden ist. Ohne eine entsprechende Zusage vonseiten des Bundes sei es dem Staatlichen Bauamt Bamberg nicht möglich, in die vertiefte Planung einzusteigen. Es handle sich hier um eine sehr komplexe, zeitaufwendige Planung, an deren Ende das Planfeststellungsverfahren stünde.

Besonders der Verkehrsknotenpunkt in der Ortsmitte stand im Mittelpunkt des Ortstermins. Die Kreuzung von Bundesstraße B 173 und Kreisstraße KC 13 ist Gegenstand mehrerer Planungsvarianten, die jedoch alle vom Bund genehmigt werden müssen. Im Raum steht auch der Bau einer höhenfreien Unterführung, die die B 173 unter der Kreisstraße KC 13 hindurchführt. Der Bund, der die Hauptlast der Kosten tragen würde, schätzt die Kosten für den Bau der Unterführung auf 25 bis 30 Millionen Euro. Immerhin würde sich die Belastung für den Landkreis Kronach in Grenzen halten, da der Landkreisanteil in hohem Maße durch Fördermittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gedeckt würde.

Im Hinblick auf den Zeitrahmen der Planung merkte SPD-Landtagskandidat Pohl an, dass sich nach jahrzehntelanger Diskussion endlich etwas zur Entlastung der Küpser Bürger tun müsse. Auf seinen Vorschlag hin wird sich SPD-Landtagsabgeordneter Adelt erneut mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, Martin Burkert, in Verbindung setzen. red