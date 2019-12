SPD will Karin Bayer als Teuschnitzer Bürgermeisterin

Karin Bayer wurde am Freitagabend im Sportheim von den SPD-Ortsverbänden Teuschnitz und Wickendorf mit elf möglichen Stimmen und somit zu 100 Prozent als SPD-Bürgermeisterkandidatin nominiert.

"Ich bin mit Begeisterung dabei", meinte die 56-Jährige. Seit drei Jahren ist sie als Stadträtin aktiv. Sie rückte damals nach dem Ausscheiden von Christof Körner seitens der SPD nach. "Ich will Gutes bewahren und Neues wagen", meinte sie. Und: "Ich stellte mich zur Wahl, weil ich meine Heimatstadt liebe!"

Nach 18-jähriger Amtszeit von Gabi Weber (CSU) stünden eine Vielzahl von Projekten in Teuschnitz an, die vollendet werden müssen, so Karin Bayer. "Ich denke, ich bin die richtige Frau dafür!" Sie sei gerade dabei, sich zu vernetzen, erste Kontakte zu Planern und Entscheidungsträgern habe sie schon aufgenommen.

Sie ging in ihrer Rede auf ihre Ziele ein. Unter anderem wolle sie die Jugendarbeit aktivieren. Im Hinblick auf das Projekt "Schwarzes Kreuz", in dem unter anderem eine Gaststätte und Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen, will sie mehr Weiterbildungsangebote und Vortragsreihen an der Arnika-Akademie schaffen. Kindergärten und -krippen sollen, wenn Bedarf und Notwendigkeit besteht, modernisiert werden. Sie könne sich auch vorstellen, den Wickendorfer Kindergarten zu vergrößern und die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sich der Nachwuchs und auch das Personal wohlfühlen.

Ein Anliegen ist für Karin Bayern auch die Belebung des Industriegebiets am Kreisel in Teuschnitz sowie die Unterstützung des Kleingewerbes. Bezüglich Mobilität will sie sich dafür mit einsetzen, dass auch eine entsprechende Ost-West-Verbindung geschaffen wird. Die Teuschnitzer sollen nicht nur nach Kronach, sondern auch nach Tettau und Steinbach kommen. "Ich will nicht alles ändern, aber manche Dinge verbessern!"

Karin Bayer ist neben Stephanus Neubauer (CSU) und Susanne Daum (siehe nebenstehenden Artikel) die dritte Bürgermeisterkandidatin. Unterstützung wird sie bei ihren SPD-Genossen finden sowie bei den SPD-Kandidaten, die sich um ein Mandat im Teuschnitzer Stadtrat bewerben. Diese sind: 1. Karin Bayer, 2. Mario Stingl (beide Teuschnitz), 3. Alexander Fehn (Wickendorf), 4. Thomas Hoderlein (Haßlach), 5. Nicole Wittmann , 6. Bernd Unger (beide Teuschnitz), 7. Lisa Bätz, 8. Martin Schülein, 9. Jula Schülein (alle Teuschnitz), 10. Philipp Vetter, 11. Bruno Förtsch (beide Wickendorf), 12. Wolfgang Neubauer, 13. Jörg Bayer, 14. Yvonne Fehn (alle Teuschnitz).

Da sich auf der Teuschnitzer Liste 28 Kandidaten um ein Mandat bewerben können, wird jeder einzelne Bewerber doppelt aufgeführt. Als Wahlbeauftragter wurde Mario Stingl gewählt. Sein Stellvertreter ist Alexander Fehn. vs