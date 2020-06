SPD will Infos über neuen ÖPNV

Die SPD-Stadtratsfraktion Kronach hat beantragt, in der nächsten Stadtratssitzung oder einer Sitzung des Corona-Sonderausschusses über die Einführung des Neuen Mobilitätskonzepts in der Stadt Kronach zu berichten.

Am 1. August soll das neue ÖPNV-System des Landkreises starten, das dann auch das Stadtbussystem in Kronach ersetzt. "Deshalb ist es wichtig, dass die Bürger rechtzeitig über das neue Bussystem informiert werden, um Fehlinformationen zu vermeiden und sie zu motivieren, die neuen, erweiterten Busverbindungen auch zu nutzen", begründet SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Völkl den Antrag seiner Fraktion auf öffentliche Behandlung im Stadtrat. Schließlich sei es gerade für die Stadt Kronach wichtig, über das neue System zu informieren, da hier die überörtlichen Buslinien im Landkreis zusammenlaufen, die Linien des Stadtbusses in das neue System integriert werden und zusätzlich auch das Rufbussystem eingeführt wird.

System stimmig?

Dies funktioniere auf Dauer aber nur, wenn das System auch angenommen werde. Deshalb wolle die Fraktion mit der Vorstellung im Stadtrat prüfen, ob das System und die neuen Haltestellen stimmig und bedarfsgerecht seien und die Anregungen für neue Haltestellen auch umgesetzt worden seien, so Marina Schmitt, die zum Beispiel einen weiteren Haltepunkt in der hinteren Grünen Au beantragt hatte - ebenso wie Thilo Moosmann zusätzliche Haltepunkte für das Fischbachtal.

Schnupperangebot machen

Die neue Mobilitätszentrale, die das System steuert und bei der auch die Anforderungen für die Rufbusse eingehen, wird am Bahnhof in Kronach eingerichtet. Hierfür hat die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, dass auch der Fahrkartenverkauf für die Bahn von der Zentrale mit übernommen wird. Außerdem sei es wichtig, intensive Information und Werbung für das neue System zu betreiben. Hierfür hatte die SPD den Vorschlag gemacht, das System als Schnupperangebot für einige Wochen in der Startphase kostenlos nutzen zu können. vz