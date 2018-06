SPD will den Rufbus auf den Weg bringen

In seinem Grußwort auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Unterrodach forderte der Kreisvorsitzende der SPD , Ralf Pohl, die schnelle Umsetzung des fertigen Mobilitätskonzeptes, auf das die Bevölkerung im Landkreis nun schon seit Jahren warte. "Sollten sich nächstes Jahr wieder keine Anbieter finden, muss der Landkreis das Konzept in Eigenregie umsetzen", forderte Pohl. Der Freistaat müsse dieses System hoch und dauerhaft fördern. Dies ergebe sich aus seiner Verpflichtung, für gleiche Lebensverhältnisse für die Bürger in Bayern zu sorgen.Dazu gehöre auch eine vernünftige Straßenanbindung, die auch die Unternehmen in der Region seit Jahrzehnten forderten. "Wir brauchen kein digitales Testfeld für autonomes Fahren, sondern schnelles Internet über Glasfaserkabel. Wir brauchen keinen Nationalpark, sondern die versprochenen Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus", so Pohl.Für die Landtagswahl forderte er mehr Rückenwind aus der Bundespolitik. "Der SPD muss es endlich gelingen, ihre Erfolge in der Bundesregierung besser darzustellen." Leider würden alle bereits umgesetzten Maßnahmen des Koalitionsvertrages überschattet vom Unions-Streit über die Flüchtlingspolitik. Dies werfe auch im Ausland ein katastrophales Licht auf die Bundesrepublik und erschwere die Position der Bundeskanzlerin in Europa.