SPD will auch weiterhin Position beziehen

"Wir haben zu allen wichtigen Themen in der Stadt Seßlach Anträge gestellt, Initiative ergriffen und Position bezogen", sagte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Seßlach und Fraktionssprecher Carsten Höllein bei der Hauptversammlung im Siedlerheim.

Als Beispiele nannte er den Einsatz um den Umbau Freibad Autenhausen, die Sicherung der ärztlichen Versorgung, den Kampf um den Erhalt der Schule Gemünda.

Nach wie vor offen sei der Antrag zum Rathausanstrich. Die Art und Weise der Entscheidung bezeichnete Höllein als kein Ruhmesblatt. "Über Ästhetik lässt sich immer streiten, dass der damalige Bürgermeister den Stadtrat aber überhaupt nicht beteiligt hat, ist ein starkes Stück", kritisierte der SPD-Fraktionssprecher. Gerade beim Rathaus wäre seiner Meinung nach ein Stück mehr Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung hilfreich gewesen.

Zufrieden zeigte sich die Seßlacher SPD, dass der Umbau des Freibades Autenhausen zum Naturbad endlich begonnen hat. Die Sicherung der Infrastruktur im ländlichen Raum werden laut SPD-Fraktion die Stadt Seßlach in den nächsten Jahren beschäftigen.

Die Gesellschaft befinde sich nicht zuletzt wegen der fortschreitenden Digitalisierung in einem rasanten Wandel. "Wir müssen nicht nur in Beton und Asphalt investieren, sondern auch in das soziale Miteinander", machte Höllein deutlich.

Die Dorferneuerung in Gleismuthhausen und Merlach sowie die Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts für Seßlach und Gemünda biete beste Chancen, die Menschen zur Mitgestaltung zu motivieren. Barrierefreies Wohnen sei für die ältere Generation von großer Bedeutung. "Wir als Stadt müssen entsprechende Projekte mit privaten und gemeinnützigen Investoren initiieren." Als richtig bezeichnete die Entscheidung, mit einem eigenen Bewerber bei der vorgezogenen Bürgermeisterwahl anzutreten. "Wir haben dem Wähler ein Angebot gemacht." Unter dem neuen Bürgermeister Maximilian Neeb habe sich die Zusammenarbeit deutlich gebessert. "Notwendige Informationen gehen an die Fraktionen, es findet ein regelmäßiger Austausch statt."

Vorstandswahl: Vorsitzender: Carsten Höllein. Stellvertreter: Alexander Klehr. Kasierer: Corina Höllein. Schriftführer: Wolfgang Brasch. red