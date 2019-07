SPD: Weitere Stärkung der Region

Marco Meissner In den vergangenen Jahren wurden in München einige politische Weichen gestellt, die der Infrastruktur des Landkreises Kronach zugute kommen dürften. Man denke nur an den Straßenbau entlang der Bundesstraßen oder die im Bau befindliche Finanzfachhochschule in der Kreisstadt. Nun beruft sich die Kreis-SPD auf den Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und appelliert für eine zusätzliche Weichenstellung.

Beim Wort nehmen

"Der bayerische Ministerpräsident Söder hat weitere Behördenverlagerungen angekündigt", schreibt Richard Rauh, Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag, in einem Antrag an die Kreisgremien. Deshalb solle der Kreis Kronach Flagge zeigen und sich "um die Ansiedlung einer weiteren Landesbehörde bewerben".

Rauh betont im Gespräch mit dem Fränkischen Tag, der Zeitpunkt für den SPD-Antrag hänge ausdrücklich nicht mit der Loewe-Krise zusammen, sondern mit den Entwicklungen im Freistaat. "Wenn der Ministerpräsident sagt, er verlagert weiterhin, dann muss man ihn beim Wort nehmen", so Rauh. Umstrukturierungen in der Behördenlandschaft dürften sich nicht nur auf das Umfeld von München konzentrieren, sondern müssten auch den weiterhin von Problemen geplagten Norden Frankens einbeziehen. "Es hat sich einiges getan", würdigt Rauh die jüngsten Fortschritte. Doch müsse man die Gunst der Stunde sehen. Denn: Wer nichts versucht, der werde auch nichts erreichen.

Klassische Behörde

Der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Ralf Völkl meint, dass die neue Finanzfachhochschule ein gutes Projekt für die Kreisstadt sei. Aber die Studenten würden Kronach eben nicht dauerhaft erhalten bleiben. "Deshalb sollte man die Möglichkeit prüfen, daneben auch eine klassische Behörde zu schaffen", meint er. Das könnte sich positiv auf die Demografie in der Region auswirken.