SPD wandert rund um den Dornig

Am Sonntag, 23. September, laden die SPD-Landtagskandidaten Ralf Pohl und Sebastian Müller sowie die Kandidatin d für den Bezirkstag, Susann Biedefeld, interessierte Bürger zu einer etwa zweistündigen Wanderung rund um den Dornig ein. Es können sich alle Teilnehmer schon jetzt auf herrliche Ausblicke auf das fränkische Umland bis nach Thüringen freuen. Hier wie bei der Einkehr besteht die Gelegenheit, die Kandidaten kennen zu lernen Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Brauereigasthofs Dinkel in Stublang. Dort ist auch gegen 16.30 Uhr eine Einkehr vorgesehen. red