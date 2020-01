SPD-Wahltreffs in drei Stadtteilen

Der SPD-Kreisverband lädt zu folgenden Wahltreffs ein: Am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Weingarten; Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Löwen" in Oberlangheim; Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Tiefenroth. Bereits jeweils eine Stunde früher laden die Kandidaten der SPD-Liste und Bürgermeister Andreas Hügerich zu Gesprächen bei Punsch und Plätzchen ein - in Weingarten am Dorfplatz, in Oberlangheim am Dorfbrunnen und in Tiefenroth vor dem Feuerwehrhaus. "Wir wollen erfahren, was Sie bewegen wollen und wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen", so Bürgermeister Andreas Hügerich. red