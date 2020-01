SPD-Wahltreff in Köttel

Die SPD lädt zum Wahltreff am Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in die Gastwirtschaft Krapp in Köttel ein. "Wir wollen allen zuhören, wir wollen wissen, warum Sie hier gerne leben - und auch erfahren, was Sie bewegen wollen und wie Sie sich Ihre Zukunft und unser Miteinander vorstellen", so Andreas Hügerich. Bereits um 18.30 Uhr laden die Kandidaten der SPD-Liste und Bürgermeister Andreas Hügerich zu Gesprächen bei Punsch und Plätzchen an der Kirche in Köttel ein. red