SPD wählt Kandidatin

Die Kronacher SPD nominiert am Donnerstag, 31. Oktober, ihre Bürgermeisterkandidatin. Hierfür wurde im August einstimmig die Rechtsanwältin Sabine Gross vom SPD-Stadtverbandsvorstand vorgeschlagen. Die Veranstaltung ist um 18 Uhr im Saal der Hotelgaststätte "Antla" und wird als Vollversammlung durchgeführt, so dass alle wahlberechtigten Mitglieder in der Stadt Kronach abstimmen können. Ab circa 20 Uhr sind die Teilnehmer zu einer Feier im "Antla" mit kaltem Buffet eingeladen, bei der alle interessierten Bürger die Kandidatin kennenlernen können. red