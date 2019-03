SPD: Vier im Rennen

Am heutigen Freitag um 19 Uhr im Stegauracher Bürgersaal, Schulplatz 3, ist es so weit: Um die Landratskandidatur der SPD Bamberger Land im Jahr 2020 bewerben sich vier Personen - Patricia Hanika, Carsten Joneitis, Jonas Merzbacher, Andreas Schwarz. Die Moderation des ersten Bürgerforums übernimmt Marcus Appel. Unter den teilnehmenden Bürgern wird am Ende der Veranstaltung ein Wochenende mit einem E-Auto verlost. Im ersten Forum sollen besonders die Themenfelder Wohnraum, Wirtschaft, Bürgerbeteiligung, Bildung sowie Nachhaltigkeit diskutiert werden. Der Sprecher vom Team2020, Wolfgang Heyder, erklärt, dass es nun unabhängig von Parteienbüchern darum gehe, die beste Person für den Landkreis Bamberg zu finden. Die SPD Bamberger Land gehe dabei konsequent den Weg der Bürgerbeteiligung. red