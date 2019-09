SPD vertraut auf Egon Becker

Zu einem Vertrauensbeweis für den Vorsitzenden Egon Becker und seine Stellvertreterin Marina Schmitt wurden die Neuwahlen beim SPD-Ortsverein Friesen. In geheimer Wahl wurden sie ebenso einstimmig gewählt wie Kassiererin Nicole Rosin und Schriftführerin Sylvia Bartelmeß.

"Soziale und ökologisch nachhaltige Politik stehen im Mittelpunkt meines Handelns. Ich kann zupacken, übernehme gerne Verantwortung und löse auch schwierige Probleme." Mit diesen Worten umriss Rechtsanwältin Sabine Gross ihren Anspruch, bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr Bürgermeisterin in Kronach zu werden. Sie machte deutlich, dass der Investitionsstau in der Kreisstadt, der an allen Ecken und Enden erkennbar sei, Zug um Zug aufgelöst werden müsse.

Investitionsanreize gefordert

Auf viele Aufgaben, die im Interesse der Bürger dringend angepackt werden müssen, wies auch SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl in einem Grußwort hin: "Es ist niemandem damit geholfen, wenn Projekte, wie beispielsweise der Bau einer Stadthalle oder eines Schlachthofs, groß angekündigt werden und dann nichts geschieht."

Wünschenswert seien die Ansiedlung einer Landesbehörde und vor allem auch stärkere Investitionsanreize für Betriebe, denn beim Ranking der versicherungspflichtig Beschäftigten rangiere Kronach auf dem 69. Platz von 71 Landkreisen in Bayern.

Ein wichtiger Schritt im Sinne der Mobilität sei dem Landkreis bei der Problemlösung öffentlicher Personennahverkehr gelungen. Mitte des kommenden Jahres werde das neue Konzept in Kraft treten, das "vernünftige Busanbindungen aus allen Orten für alle, besonders auch für Schülerinnen und Schüler" beinhalte und weitreichende Verbesserungen vorsehe. Für eine moderate Tarifgestaltung unter Einbeziehung sozialer Aspekte werde sich die SPD stark machen.

Im Laufe der Versammlung berichteten Vorsitzender Egon Becker und Schriftführerin Sylvia Bartelmeß über die zahlreichen Aktivitäten des Ortsvereins, unter anderem über das Ostereiersuchen, die Tagesfahrt und die Pflanzentauschbörse. Schwerpunkt im kommenden Jahr wird neben den örtlichen Veranstaltungen die Kommunalwahl sein.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Egon Becker, Stellv. Vorsitzende Marina Schmitt, Kassiererin Nicole Rosin, Schriftführerin Sylvia Bartelmeß, Beisitzer Elisabeth Fehn, Mario Migenda, Klaus Stengl. Delegierte (Ersatzdelegierte) sind für Unterbezirkskonferenzen Marina Schmitt und Michael Stengl, (Egon Becker und Mario Migenda) und für Kreiskonferenzen Nicole Rosin und Mario Migenda (Egon Becker und Michael Stengl).

Bei den Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl werden den Ortsverein Marina Schmitt und Michael Stengl (Egon Becker und Mario Migenda) vertreten. red