SPD und Ökologen stellen sich vor

Die SPD und Ökologen des Marktes Pretzfeld laden zu Infoveranstaltungen ein. Bürgermeisterkandidat Michael Singer und weitere Kandidaten der Liste stellen hier ihre Vorstellungen für die Zukunft des Marktes Pretzfeld vor. Die Marktgemeinderäte Adnan Kachi-Grembler und Hans-Jürgen Müller berichten über die bisherige Arbeit im Marktgemeinderat. Termine sind am Mittwoch, 26. Februar, um 20 Uhr im Sportheim in Pretzfeld und am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr im Gasthaus Richter in Hagenbach. Beim zweiten Termin steht Bürgermeisterin Rose Stark für Fragen zur Verfügung. Des Weiteren wird zu einem Spaziergang durch den Markt Pretzfeld eingeladen. Treffpunkt hierfür ist am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr an der Kirche in Pretzfeld. Bürgermeisterkandidat Michael Singer erläutert dabei seine Vorstellungen zur Gemeindeentwicklung. Bürgermeisterin Rose Stark und die Marktgemeinderäte Adnan Kachi- Grembler und Hans-Jürgen Müller stehen für Fragen zu bisherigen Gemeindeprojekten zur Verfügung. red