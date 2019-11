SPD stellt Spielmobil auf den Prüfstand

"In die Jahre gekommen" ist nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion das Spielmobil, das in den Ferien die Kinder erfreut. Gemeint ist da nicht die Idee und das Angebot generell, denn "die Betreuung unserer Kinder während der Ferien mit unserem Spielmobil halten wir für eine sehr sinnvolle Einrichtung unserer Stadt", schreiben Holger Auernheimer und Curd Blank. Deshalb würde sich die SPD den Erhalt auch für die Zukunft wünschen. Allerdings übt man Kritik am aktuellen Anhänger zum Transport der Spielsachen und Materialien. Er sei veraltet und auch von der Größe her unflexibel. So seien die Mitarbeiter im Ferienprogramm grundsätzlich auf "Amtshilfe" aus dem Bauhof angewiesen. "Das erschwert die tägliche Praxis erheblich", heißt es in einem Antrag an den Stadtrat. Darin wünscht die SPD eine Information, wie die Verantwortlichen des Generationenzentrums die Situation einschätzen und ob es schon neue Konzepte für den Anhänger gibt. bp/Foto: Richard Sänger