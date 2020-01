SPD stellt sich vor

Die Kissinger Sozialdemokraten gehen auf Tournee. Bei Veranstaltungen in den Stadtteilen und bei Infoständen in der Fußgängerzone haben die Bürger Gelegenheit, den Oberbürgermeisterkandidaten, Dr. Dirk Vogel sowie die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat kennenzulernen. Außerdem wird das Wahlprogramm vorgestellt.

Bereits am Samstag, 25. Januar besteht in der Zeit von 10 bis 11 Uhr Gelegenheit "vor Ort" über die Zukunft des Berliner Platzes zu diskutieren. Anschließend geht es am Infostand in der Fußgängerzone weiter, wo die SPD auch an allen kommenden Samstagen bis zur Kommunalwahl jeweils von 10 bis 13 Uhr anzutreffen sein wird. Die Stadtteiltour beginnt ebenfalls am 25. Januar um 15 Uhr mit einem Ortsgang in Kleinbrach. Treffen ist am Feuerwehrhaus.

Weitere Termine

Die weiteren Veranstaltungen (Beginn jeweils 19 Uhr): Montag, 27.1., in Poppenroth (Gasthaus Traube); Donnerstag, 30.1., Garitz (Feuerwehrhaus); Freitag, 31.1. Kernstadt (kath. Pfarrsaal); Montag, 3. Februar, Albertshausen (Gasthaus Vogler); Donnerstag, 6.2. Arnshausen (Sportheim); Donnerstag, 13.2. Reiterswiesen (Turnhalle); Montag, 17.2. Winkels (Feuerwehrhaus) und Freitag, 21.2. Hausen und Kleinbrach (Mehrzweckhalle Hausen). kcb