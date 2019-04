SPD stellt Kandidaten vor

Am Freitag, 5. April, um 19 Uhr im Kulturboden Hallstadt ist es so weit: Um die Landratskandidatur der SPD Bamberger Land im Jahr 2020 bewerben sich vier Personen: Patricia Hanika, Carsten Joneitis, Jonas Merzbacher, Andreas Schwarz. Die Moderation des Bürgerforums übernimmt Marcus Appel. Es sollen besonders die Themenfelder Wohnraum, Ehrenamt, Bildung sowie Nachhaltigkeit diskutiert werden, teilt die SPD mit. Zum Abschluss der Veranstaltung dürfen alle Bewohner des Landkreises über 18 Jahre (Vorlage Personalausweis, Eintragung Liste) in geheimer Wahl schriftlich abstimmen. Das Votum gelte als Wahlempfehlung für die Nominierungskonferenz der SPD Bamberger Land. red