SPD stellt Bewerber vor

Der Thurnauer SPD-Ortsverein lädt am Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr zur Nominierungsversammlung in die Gaststätte "Fränkischer Hof" ein. Aufgestellt werden ein/e Bürgermeisterkandidat/in sowie die Bewerber für die Gemeinderatswahl am 15. März. Als Gäste werden unter anderem SPD-Kreisvorsitzende MdL Inge Aures und Landratskandidatin Theresa Weith erwartet. Die gesamte Bevölkerung hat bei dieser öffentlichen Veranstaltung die Möglichkeit, die Kandidaten kennenzulernen. red