SPD-Stadtratsfraktion weist auf Probleme hin

Während der Spiele in der Brose-Arena in Bamberg sind die Parkplätze in der Gereuth von Besuchern der Spiele belegt. Die Besucher weichen auf die Parkplätze der Gereuth aus, da sie die kostenpflichtigen Parkplätze an der Brose-Arena meiden wollen. Daraus entsteht das Problem, dass die Bewohner der Gereuth an ihrem Feierabend keine Parkplätze mehr finden. Deshalb will die SPD-Stadtratsfraktion am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr beim Spiel Brose Bamberg gegen s.Oliver Würzburg die Besucher darauf aufmerksam machen, dass für diese die Parkplätze an der Brose-Arena vorgesehen sind und dass die Bewohner der Gereuth an Spieltagen aufgrund des Parkplatzmangels und des höheren Verkehrsaufkommens in dem Stadtteil einer hohen Belastung ausgesetzt sind. red