SPD-Stadtratsfraktion schlägt Dorferneuerung für Fischbach vor

Dorferneuerungen sind die beste Möglichkeit, Stadtteile mit hoher staatlicher Bezuschussung neu zu gestalten. Die Dorferneuerung für Friesen befindet sich in der letzten Phase. Nun soll nach dem Willen der SPD-Stadtratsfraktion ein weiterer Stadtteil der Kreisstadt in den Genuss einer Dorferneuerung kommen. Dafür bietet sich nach ihrer Meinung Fischbach an, da der Ort einen größeren zusammenhängenden Ortskern aufweise, in dem viele Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden seien.

In Fischbach sei zwar unter Bürgermeister Manfred Raum mit der Kanalisierung und der Gestaltung des Ortsplatzes unterhalb der Kirche schon etwas geschehen, sagte SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Ralf Völkl, dennoch gebe es noch einigen Verbesserungsbedarf.

Der Fischbacher Stadtrat Thilo Moosmann nannte hierfür den Bereich bei Schloss und Kirche, die Wegeverbindungen durch Fischbach und zum Friedhof sowie den Freizeitpark, der ebenfalls hervorragende Gestaltungsmöglichkeiten biete. Hier befänden sich auch die Anlage des Obst- und Gartenbauvereins sowie die Halle der Kleintierzüchter. Im weiteren Verlauf des Fischbachtales in Tauschendorf folgten das Gelände des SV Fischbach und das "Haus Fischbachtal", das eine erfolgreiche Sozialeinrichtung sei. Diese solle man ebenfalls mit einbinden.

Moosmann erinnerte zudem an die Weiterführung des Radweges von der Grundmühle nach Fischbach und weiter in Richtung Wötzelsdorf. Die enge, kurvenreiche Straße stelle eine Gefahrenstrecke für Radfahrer dar, die durch einen Fuß- und Radweg entschärft werden müsse.

Die Durchführung einer Dorferneuerung in Fischbach bedeute nicht, dass in anderen Stadtteilen nichts geschieht. Ganz im Gegenteil, stellten die SPD-Stadträte dar. So biete sich auch in Vogtendorf die Chance, die Eng- und Gefahrenstelle in der scharfen Kurve zu entschärfen und das Fischbachtal besser anzubinden. Dies solle man mit einem Ausbau der Kreisstraße, der auch Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer biete, sowie weiteren Gestaltungsmaßnahmen für den Ort, zum Beispiel in der Alten Heeresstraße, verbinden. Dies könne eventuell im Rahmen einer kleinen Dorferneuerung - ebenfalls staatlich gefördert - geschehen. Hier regt die SPD-Stadtratsfraktion an, zeitnah Gespräche zwischen Stadt und Landkreis Kronach zum koordinierten Ausbau der Kreisstraße und der angrenzenden Bereiche zu führen. vz