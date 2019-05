SPD-Senioren reden über den ÖPNV

Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD Erlangen-Höchstadt trifft sich wieder am Donnerstag, 23. Mai, um 16 Uhr im August-Bebel-Haus in Erlangen. Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde geht es zum Schwerpunktthema Kommunalpolitik. Dabei gibt es Vorschläge zum ÖPNV sowie Infos aus dem SPD-Kreisverband und der Kreistagsfraktion zur Kommunalwahl 2020. Es folgt das nächste Schwerpunktthema: "SPD und demokratischer Sozialismus - Was will Kevin Kühnert?" Eingeladen sind neben den SPD-Mitgliedern auch alle interessierten Mitbürger, die mit dem Verband ins Gespräch kommen möchten. red