SPD Schlüsselfeld tritt mit paritätischer Liste an

Der SPD-Ortsverein Schlüsselfeld hat die Kandidaten für die Stadtratswahl nominiert. Das Besondere ist, dass sechzehn Plätze von acht Frauen und acht Männern aus fast allen Ortsteilen besetzt sind. Eine Frauenquote mit 50 Prozent wurde zum ersten Mal in Schlüsselfeld auf einer Liste zur Kommunalwahl erreicht.

Die Bewerber haben die unterschiedlichsten Berufe, so dass die Fraktion mit Wissen aus dem Bauwesen, der Pflege, dem Handwerk und der Industrie bedient werden kann. Viele der Kandidaten sind auch ehrenamtlich tätig. Was muss ein Stadtrat können? "Gesunder Menschenverstand, Offenheit und ein gewisser Weitblick sind die besten Voraussetzungen für ein Mandat", antwortete die amtierende Zweite Bürgermeisterin Patricia Hanika. Ob sie weiterhin im Amt bleiben wird, wird in geheimer Wahl des neuen Stadtrates entschieden. Stadträtin Renate Gojtka und Stadtrat Dieter Hofmann treten wieder an. Beide nehmen die Stadtratsarbeit ernst und arbeiteten in der Vergangenheit in der Fraktion und im Gremium engagiert mit.

Der Aschbacher Stadtrat Rainer Herdegen, der 22 Jahre im Gremium tätig war, stellt sich nicht mehr zur Wahl. Viele Jahre hat er die Entwicklung der Stadt erfolgreich mitgeprägt. red