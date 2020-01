SPD plant Jubiläum

Bei der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins Königsberg ging der Vorsitzende Eddi Klug auf aktuelle politische Themen ein.

Er gab einen Einblick in die Vorbereitungen für die Kommunalwahl. Die Suche nach Personen, die sich für die Stadtratsarbeit engagieren möchten, sei erfolgreich gewesen, sagte er. Der Ortsverein habe starke Kandidaten für eine ausgeglichene Liste gefunden.

Ein weiteres zentrales Thema, mit dem sich die Vorstandschaft schon intensiv auseinandergesetzt hat, ist die Feier zum 100-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins Königsberg in diesem Jahr. Das Jubiläum soll in angemessenem Rahmen begangen werden. Seit nunmehr 100 Jahren setzt sich die SPD in und für Königsberg ein.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand ebenfalls an. Peter Haustein und Karl-Heinz Scheffler wurden für 25-jährige SPD-Mitgliedschaft geehrt. sn