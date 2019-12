SPD-Ortsvereine Lichtenfels und Schney erstmals gemeinsam auf Liste

Die SPD hat im Schloss Schney ihre 30 Kandidaten für die Stadtratswahl am 15. März 2020 nominiert. Das Konzept der Vorsitzenden Elke Werner (Schney) und Markus Püls (Lichtenfels) ist neu.

"Wir wollten gemeinsam unser Team und unsere Liste aufstellen", sagte Werner. Zum ersten Mal haben die beiden Ortsvereine Lichtenfels und Schney auf einer gemeinsamen Sitzung die Liste beraten. "Das ist neu und aus meiner Sicht der richtige Weg, um die SPD im gesamten Stadtgebiet voranzubringen", so die Vorsitzende aus der Schney. Die Liste selbst verfolgt das gleiche Ziel: "Wir wollen junge Kandidaten in die SPD einbinden und das Wissen der erfahrenen nutzen", erklärte Vorsitzender Markus Püls. "Uns geht es darum, insgesamt mehr Menschen für die SPD und unsere Ziele zu begeistern und insgesamt mehr Stimmen bei der Wahl zu bekommen."

"Unsere Stärke ist, dass wir den Menschen zuhören", sagte Bürgermeister Andreas Hügerich. Das sei für ihn der Mittelpunkt, aus dem sich alles andere entwickelt. Festgeschrieben ist das in der Vision 2030, die alle Lichtenfelser parteiübergreifend erarbeitet haben und an der jeder mitwirken kann. "Das ist unser Kompass", so Hügerich in der Nominierungsversammlung.

"Wir haben bereits viel für die Betreuung von Kindern bewegt und werden uns auch weiter dafür einsetzen." Für die SPD zählen da auch traditionell gute Bildungsmöglichkeiten dazu. "Jeder - Kinder und Erwachsene - soll bei uns gut und gerne lernen", so Hügerich. Neben der klassischen Schulbildung sei die Aus- und Weiterbildung in jeder Altersphase wichtig.

Was die Menschen, die hier leben und arbeiten, umtreibe, sei die Wohnsituation. "Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für jeden Geldbeutel, für junge Familien ebenso wie für Senioren", so Hügerich: "Daran wollen wir weiter arbeiten." Er selbst habe gelernt, dass alle gemeinsam mehr erreichen können. "Dazu gehört auch, dass wir unserer Wirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten anbieten müssen", zählte Hügerich einen weiteren Schwerpunkt auf, mit dem die SPD bei der Kommunalwahl punkten möchte.

"Das sind unsere Säulen, auf die sich alle 30 Kandidaten, aber auch die gesamte SPD in Lichtenfels, stützen." Die Kandidaten wollen bis zur Wahl in allen Ortsteilen zuhören, ihre Themen diskutieren und so gemeinsam die Zukunft von Lichtenfels gestalten: "Jeder ist eingeladen, mitzumachen und seine Fragen und Anregungen einzubringen", so Ortsvereinsvorsitzender Markus Püls. Die Kandidatenliste:

1. Andreas Hügerich

2. Elke Werner

3. Markus Püls

4. Ina Dorsch

5. Arnt-Uwe Schille

6. Sven Eisele

7. Ulrike Bauer-Trolp

8. Ralf Schneider

9. Monika Goller

10. Philip Bogdahn

11. Monika Faber

12. Dietmar Heinkelmann

13. Corinna Bogdahn

14. Christian Gick

15. Christoph Späth

16. Ingrid Bogdahn

17. Günter Reinlein

18. Hans-Heinrich Bergmann

19. Elke Eisele

20. Benjamin Apel

21. Oliver Leidnecker

22. Jürgen Panzer

23. Thomas Petrak

24. Udo Bauer

25. Helmut Hofmann

26. Frank Ziegler

27. Udo Klinger

28. Helga Vogler

29. Leo Eisele

30. Günter Scheler red