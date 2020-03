SPD-Ortsverein würdigt Klaus und Michael Stengl

Die SPD Friesen konnte jetzt zwei Urgesteine für ihre Verdienste und langjährige Mitgliedschaft ehren: die Brüder Klaus und Michael Stengl. Klaus Stengl wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Michael Stengl erhielt für 45-jährige Parteizugehörigkeit eine Ehrenurkunde.

In sehr persönlichen Worten würdigten Heinz Köhler und Stadtverbandsvorsitzender Ralf Völkl die Leistung der beiden. Klaus Stengl habe einige Jahre das Amt des Kronacher SPD-Kreisgeschäftsführers wahrgenommen, bevor er sich als Journalist einen Namen machte. Zum Ende seiner beruflichen Laufbahn sei er 15 Jahre als Geschäftsführer des SPD- Unterbezirks Kulmbach-Lichtenfels tätig gewesen. Für die Stadtteile Friesen und Dörfles brachte der Ortsverein unter seiner Regie 18 Jahre lang ein Mitteilungsblatt heraus, in dem nicht nur die SPD, sondern alle Bürger und Vereine ein Sprachrohr fanden. Sein soziales Engagement spiegelt sich auch in der Gründung der Kronacher Initiative "Deckel drauf", bei der Plastikverschlüsse gesammelt und vermarktet wurden und deren Erlös dem Kampf gegen Polio zur Verfügung gestellt wurde.

Michael Stengl bezeichnete Köhler als langjährigen Wegbegleiter, der über Jahrzehnte hinweg als stellvertretender BRK- Kreisgeschäftsführer mit ihm als Vorsitzenden vieles zum Wachsen des BRK im Kreis Kronach beitragen konnte. Beim SPD-Ortsverein Kleintettau steigerte er als "blutjunger Vorsitzender" in den 1970er Jahren die Mitgliederzahl auf weit über 100.

Für den Ortsverein übergaben Vorsitzender Egon Becker und seine Stellvertreterin Marina Schmitt ein Präsent. eh